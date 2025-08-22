The Necks: 20. Studioalbum

The NecksAm 10. Oktober erscheint mit „Disquiet“ (Northern Spy/Bertus) das 20. Studioalbum des australischen Trios The Necks – ein Jubiläum, das Chris Abrahams (Piano), Tony Buck (Drums) und Lloyd Swanton (Bass) mit einer ausgiebigen Tournee zelebrieren. Die beginnt am 18. Oktober im ehrwürdigen MPS Studio in Villingen und führt die Band am 30. Oktober in den Musikbunker Aachen, am 31. Oktober in den Berliner Heimathafen und am 1. November in die Chemnitzer St. Jakobikirche. Die Lokalitäten sind wohl gewählt, denn Necks-Konzerte gleichen musikalischen Andachten, bei denen die Musiker in einstündige, repetitive Soundwelten eintauchen und die Zeit zum Stillstand bringen.

Auch ihre Veröffentlichungen bestanden zumeist aus solchen improvisierten, langen Entwicklungsbögen. Seit 1987 haben The Necks dieses simple Spielprinzip in unveränderter Besetzung und in unzähligen Variationen wiederholt, von denen keine ganz der anderen gleicht, schon weil Abrahams auch gerne zu Orgel oder Fender Rhodes wechselt. Auf „Disquiet“ scheint sogar jemand zur Gitarre zu greifen. Das Großwerk bietet auf drei CDs gleich vier Necks-Klangreisen: jeweils zwei zum Teil über einstündige und zwei halbstündige Stücke, die, wie der Name andeutet, zwar tatsächlich unruhig, aber in ihrer Essenz enorm beruhigend wirken.

