Gelsenkirchen: New Colours

Renaud Garcia-FonsAußergewöhnliche Konzerte an außergewöhnlichen Spielorten sind das Markenzeichen des jungen Gelsenkirchener New Colours Festivals, das am 18. September mit einem Clubkonzert in der Kaue beginnt: Dort spielt ab 20 Uhr die reduzierte Besetzung der Jazz Big Band Graz unter dem Namen Smål. Neben historischen Industriedenkmälern wie Kaue oder Nordsternturm werden aber auch einige Kirchen und das barocke Schloss Horst bespielt. In dessen historischer Kulisse trifft am 19. September das slowakische Duo Lash & Key auf das internationale Trio des französischen Akkordeonisten Vincent Peirani.

Zu den vielversprechenden Kirchenkonzerten gehören der Auftritt der Theremin-Virtuosin Gilda Razani mit ihrem Projekt Honey Bizarre feat. Fethi Ak am 20. September in der Bleckkirche sowie das Solokonzert der französischen Kontrabass-Koryphäe Renaud Garcia-Fons am folgenden Tag in der Matthäuskirche. Die Musik zur Abschlussparty am 21. September in der Heilig Kreuz Kirche kommt von Schlagzeugerin Anika Nilles und ihrer aus Urban-Jazz, Funk und Prog schöpfenden Band Nevell.

