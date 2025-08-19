Folkwang: Pina Bausch Professur

Meredith MonkZum Wintersemester 2022/23 hatte die Folkwang Universität der Künste in Essen zum ersten Mal ihre „Pina Bausch Professur“ eingerichtet – benannt nach der renommierten Folkwang-Alumna, der Tänzerin und Choreografin Pina Bausch (1940-2009). Diese Professur will Möglichkeiten schaffen, international herausragende Künstler/-innen aus allen Disziplinen als Gastprofessor/-innen an die Folkwang Universität zu berufen, die mit den Studierenden neue Arbeitsweisen entwickeln und ein Grenz-überschreitendes Denken und Forschen fördern. Kürzlich gab die Universitätsleitung bekannt, dass man die namhafte New Yorker Künstlerin Meredith Monk ab dem kommenden Wintersemester für die „Pina Bausch Professur“ gewonnen hat.

Die 1942 geborene Monk gilt als Wegbereiterin künstlerischer Ausdrucksformen, die heute als erweiterte Vokaltechnik, interdisziplinäre Performance und ortsspezifische Kunst bekannt sind. Im Zentrum ihrer Arbeit steht die menschliche Stimme, die sie als facettenreiches Instrument erkundet. Monk beginnt ihre Essener Gastprofessur Ende Oktober mit „Dancing Voice/Singing Body“, mit dem sie und Mitglieder ihres Vokalensembles Folkwang-Studierende verschiedener Studienbereichen unterrichten wollen.

„Es ist mir eine Ehre, mich durch diese historische Professur mit dem Erbe von Pina Bausch auseinandersetzen zu dürfen“, so Monk. „Ich arbeite gerne mit jungen, kreativen Menschen zusammen und freue mich darauf, den Studierenden der Folkwang Universität der Künste meinen interdisziplinären Performance-Ansatz näherzubringen.“ Der Rektor der Folkwang Universität, Holger Zebu Kluth, freut sich auf Monk: „Mit ihr hat die Hochschule erneut eine renommierte und einzigartige Künstlerin gewonnen, die den interdisziplinären Folkwang Gedanken verkörpert. Mit Musik, Stimme und Klang im Mittelpunkt ihrer Arbeit bringt sie eine weitere spannende Facette in das Profil der Pina-Bausch-Professur ein.“ Und für Nordrhein-Westfalens Kultur- und Wissenschaftsministerin Ina Brandes steht die nächste Pina-Bausch-Professorin für eine Kunst, „die Sparten-Grenzen sprengt. Damit passt sie ganz hervorragend zur interdisziplinären Musik-, Theater-, Tanz- und Gestaltungsausbildung an der Folkwang Universität.“

