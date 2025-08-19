Berlin: Kollektiv Nights 2025

Terzic Graupe Brendle2007 gründeten Gerhard Gschlößl (Posaune), Marc Schmolling (Piano), Felix Wahnschaffe (Saxofon), Wanja Slavin (Saxofon), Ronny Graupe (Gitarre), Philipp Gropper (Saxofon) und Johannes Lauer (Posaune) das Jazzkollektiv Berlin. Vorbild für die sieben Jazzmusiker aus der deutschen Hauptstadt war El Gallo Rojo aus dem italienischen Ferrara, wie ihre Kollegen in Ferrara (auch dort waren ausschließlich Männer im Kollektiv) wollten sie ihr Arbeitsumfeld in Teilen selbst organisieren. „Jazz definiert sich hier nicht mehr über seine Abgrenzungen, sondern über ein weites Panorama von Möglichkeiten, das von Tag zu Tag größer wird“, so der auch für Jazz thing schreibende Journalist Wolf Kampmann: „Vor kurzem noch undenkbar, darf Jazz endlich intelligent sein und Spaß machen.“ Ein wichtiger Aspekt für das Jazzkollektiv Berlin sind die jährlichen Kollektiv Nights.

In diesem Jahr finden die Kollektiv Nights zum 23. Mal vom 26. bis 28. August in der Kunstfabrik Schlot statt. Jeder der sieben Kollektivisten ist mit einem eigenen Projekt am Start, zwei Fremdproduktionen komplettieren das dreitägige Programm. Für sein aktuelles Quintett libelle am Eröffnungsabend hat sich der Altsaxofonist Slavin die Sängerin Zuza Jasinska als Gästin eingeladen, Pianist Marc Schmolling tritt mit der Bratschistin Marie Takahashi im Duo auf und Gschlößl präsentiert sich mit seinem Quartett Echoes Of Evolution mit Antje Messerschmidt (Violine), Alberto Cavenati (Gitarre) und Lucía Martínez (Drums).

Am 27. August sind dann die zwei Nicht-Kollektiv-Acts im Schlot zu hören: das Trio Rupp/Rößler/Hall, das sich seine Improvisationsmusik vom iPad der Malerin Sascha Bank bebildern lässt, und das Duo Julia Biłat (Cello) und Roman Stolyar (Piano, Flöten). Rund um das Konzert von Wahnschaffe am Altsaxofon mit dem mittlerweile 81-jährigen Pianisten Bob Degen gruppieren sich dann am Schlussabend noch das Graupe/Brendle/Terzic Trio mit Gropper als Gast, der dann mit Liz Kosack (Keyboards), Felix Henkelhausen (Bass) und Grischa Lichtenberger (Electronics) den Kehraus für die 23. Kollektiv Nights geben wird.

