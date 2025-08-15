Saalfelden: Wertschöpfung Festival

Jazzfestival SaalfeldenVom 21. bis 24. August findet zum 45. Mal das Jazzfestival Saalfelden mit 184 Musiker/-innen aus 26 Ländern statt. Vergangenes Jahr kamen rund 17.000 Besucher/-innen in die Ortschaft im Salzburger Land, um sich von den vielen Konzerten und der einmaligen Atmosphäre dieses Festivals begeistern zu lassen. „Die künstlerischen Qualitäten des Jazzfestivals sind bekannt. Offen blieb bislang, welche konkrete wirtschaftliche Bedeutung das Festival für die Region und Österreich hat“, so der das Festival veranstaltende Tourismusdirektor der Saalfelden Leogang Touristik GmbH, Marco Pointner. Um mehr über die wirtschaftliche Bedeutung zu erfahren, gab man 2024 eine Studie in Auftrag, mit der nun die Wertschöpfung des Festivals für die Region und das Land Österreich analysiert werden konnte.

Grundlage für die Analyse sind die Ausgaben der Besucher/-innen im vergangenen Jahr, die sich im Schnitt auf 208 Euro beliefen. „Mit Gesamtausgaben von rund 6,2 Millionen Euro klingt es nicht nur von den Bühnen, sondern es klingelt auch in den Kassen der vielen Unternehmen aller Branchen“, so Christoph Fuchs, Leiter der Stabstelle Wirtschafts- und Standortpolitik in der Wirtschaftskammer Salzburg, die die Studie durchgeführt hat. „Der Großteil der Tagesausgaben entfällt mit 134 Euro auf Nächtigung und Gastronomie. Neben dem Festival bleibt auch noch Zeit zum Einkaufen: Täglich wird um 33 Euro geshoppt.“

Die Wertschöpfung für Österreich beträgt insgesamt 5,3 Millionen, davon entfallen 4,2 Millionen Euro auf das Bundesland Salzburg. Das sorgt wiederum für Steuereinnahmen in Höhe von rund zwei Millionen Euro. „Diese Zahlen zeigen: Das Jazzfestival ist nicht nur kulturell, sondern auch wirtschaftlich ein starker Motor für die Region und darüber hinaus“, so Pointner. Und Daniela Neumayer, Produktionsleiterin vom Jazzfestival Saalfelden, ergänzt: „Die Studie zeigt auch, dass durch das Festival 75 Arbeitsplätze direkt und indirekt gesichert oder geschaffen werden – viele davon in der Region Saalfelden.“

