London: Together For Palestine

„Together For Palestine“Gegen die anhaltende Bombardierung der Zivilbevölkerung von Gaza, die Israel durch die terroristischen Angriffe der Hamas im Oktober 2023 rechtfertigt, regt sich seit langem schon weltweiter Widerstand. Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen und Amnesty International beschreiben das Vorgehen von Israels Führung und seines Militärs als Genozid. Der Protest hat nun auch die Musikszene erreicht: Am 17. September wird in der OVO Arena Wembley ein großes Benefizkonzert stattfinden, für das sich Prominente aus allen musikalischen Stilen zusammenfinden.

Für „Together For Palestine“ werden unter anderem die internationalen Popstars Brian Eno, Damon Albarn und James Blake auf die Bühne gehen, der palästinensische Jazzpianist Faraj Suleiman und seine Landsleute Adnan Joubran und Nai Barghouti sind dabei, der nigerianische Sänger Obongjayar sowie der Produzent Sampha. Die Erlöse aus dem Konzert kommen vollständig der britischen Hilfsorganisation Choose Love zugute, die sich für Kriegsopfer und Geflüchtete einsetzt und neben Gaza auch in den Kriegen im Sudan und der Ukraine im Einsatz ist. Choose Love ist mit 23 Partnerorganisationen vor Ort verbunden, die sich um die Verteilung von Nahrung und Arznei kümmern.

