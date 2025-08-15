Bujazzo: Theresia-Philipp-Debüt

Theresia PhilippIm Januar wurde die Kölner Saxofonistin und Komponistin Theresia Philipp als neue künstlerische Leiterin für das Bundesjazzorchester (Bujazzo) berufen – als erste Frau überhaupt gemeinsam mit ihrem Instrumentalkollegen Niels Klein in einer Doppelspitze. Nun geht es los mit der musikalischen Arbeit: Vom 16. bis 23. August probt das Bujazzo erstmals unter der Leitung der 1991 in Sachsen geborenen Philipp in Rheinsberg. Auf dem Programm steht Musik mit kollektiver Energie und starken individuellen Stimmen aus dem ganzen Bundesgebiet – passend zu 35 Jahren deutscher Wiedervereinigung. Mit „As We Go“ hat Philipp ihr Debütprogramm überschrieben. Darin dreht sich vieles um musikalischen Austausch, Begegnung und Offenheit.

Philipps persönlicher Lebensweg prägt ihr Programm: Als gebürtige Sächsin, die in Köln lebt, von wo aus sie seit mehr als einem Jahrzehnt die Jazzszene bereichert, verwebt sie ihre Erfahrungen in ihrer Komposition. Ihre Musik für das Bujazzo spiegelt Vielfalt und Diversität nicht als festgelegtes Konzept, sondern als organisch-fluiden Prozess wider: manchmal politisch, manchmal persönlich, stets geprägt von Neugier und Spontaneität. Jazz bietet Raum, aus der Tradition heraus neue Wege zu gehen – davon ist Philipp überzeugt. Zur Aufführung kommt ihr „As We Go“ im Schlosstheater in Reinsberg (22. August), bei Jazz Montez in Frankfurt am Main (24. August) und im Grundton D in Gera (13. September).

