Elbphilharmonie: Fokus Catalunya

Sílvia Pérez CruzDie Hamburger Elbphilharmonie hat ihr Programm für die Saison 2025/2026 vorgestellt. Auf eine besondere Konzertreihe im Herbst können sich Fans der globalen Musik freuen. Der „Fokus Catalunya“ wird vom 12. bis 16. November stattfinden. Hier geht es in einem weiten Spektrum quer durch die Klangwelten der kulturell reichen Nordostregion Spaniens. Mit dabei ist unter anderem die Sängerin Sílvia Pérez Cruz, die den Portugiesen Salvador Sobral mitbringt, mit dem sie gerade ein Album eingespielt hat. Der Gitano-Gitarrist Chicuelo reist im Verbund mit dem menorquinischen Jazzpianisten Marco Mezquida an und das Frauentrio Tarta Relena koppelt katalanische und mediterrane Volksmusik mit Electronica-Experimenten.

Die typische Blaskapellen-Musik ist mit der Cobla Sant Jordi in der Elphi und präsentiert den Volkstanz Sardana in der Konzertvariante. Auch die vielschichtige Klassik Kataloniens ist an der Elbe zu hören: Jordi Savall, Spezialist für Alte Musik, wird mit seinem Ensemble Hesperion XXI das „Llibre Vermell“ zur Aufführung bringen. Vokalmusik durch die Jahrhunderte gibt es mit dem Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana. Und das Symphonieorchester Barcelona mit der Sopranistin Núria Real stellt neben Ravel und Albéniz auch katalanische Komponisten wie Federico Mompou und den Zeitgenossen Miquel Oliu vor.

