Jazz & Kunst: David Hammons

Concerto In Black And Blue2002 inszenierte die New Yorker Ace Gallery die Installation „Concerto In Black And Blue“ des mittlerweile 81-jährigen Performancekünstlers David Hammons, der sich in seinen Arbeiten mit der gesellschaftspolitischen Wirklichkeit von Afroamerikaner/-innen auseinandergesetzt hat. Die Besucher/-innen gehen in einen vollkommen schwarzen Raum, durch den sie sich mit blauem Licht bewegen können. Evoziert werden dabei Gefühle, die mit Schwärze verbunden sind – wie zum Beispiel Angst, Unsicherheit, Gewalt, Orientierungslosigkeit. Das flackernde blaue Licht verweist auf Polizeilicht. Musikalisch nahm Hammons kulturelle Bezüge wie Jazz und Blues auf, auch mit Titeln wie „Kind Of Blue“ von Miles Davis und „What Did I Do (To Be So Black And Blue)“, 1929 komponiert von Fats Waller und gesungen von Louis Armb. Das „Concerto In Black And Blue“, das gerade von der New Yorker Kunstzeitschrift ARTnews unter die 100 wichtigsten Kunstwerke des 21. Jahrhunderts gewählt worden ist, wird jetzt erstmals nach 2002 noch bis zum 1. Juni 2025 in der Galerie Hauser & Wirth in Los Angeles gezeigt.

