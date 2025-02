UK: Love Supreme Festival

Jacob CollierVom 4. bis 6. Juli findet erneut das Love Supreme Festival im englischen East Sussex statt. Seit seiner Gründung 2013 wird das Open-Air-Festival an jedem ersten Juliwochenende auf dem Gelände des Glynde Place ausgerichtet. Auf fünf Bühnen gibt es Konzerte mit internationalen Jazzgrößen, lokalen Bands und Newcomern. Hier traten bereits Hugh Masekela, Herbie Hancock, Pharoah Sanders und Chick Corea auf, aber auch Bryan Ferry, Grace Jones oder Lauryn Hill. In diesem Jahr werden dort The Roots mit dem Schlagzeuger Questlove, Jacob Collier, Motown-Legende Smokey Robinson und das Branford Marsalis Quartett zu hören sein. Weitere Künstler/-innen im Line-up sind unter anderem die Saxofonistin Lakecia Benjamin, der Schlagzeuger Kassa Overall und der Sänger José James.

Weiterführende Links

Love Supreme Festival