Ukraine: Neuer Jazzpreis

Ukrainian Jazz PrizeVergangene Woche wurde ein Entwurf einer 28-Punkte-Friedensvereinbarung zwischen dem Aggressor Russland und der Ukraine öffentlich gemacht, den Donald Trumps USA und Wladimir Putins Russland über die Köpfe der ukrainischen Bevölkerung und der Europäischen Union hinweg ausgehandelt hatten. Scharfe Kritik an diesem Plan wurde daran festgemacht, dass dieser in nahezu allen Positionen die Maximalforderungen Russlands ohne weitere Sicherheitsgarantien für die Ukraine übernommen hat. Vor diesem Hintergrund ist auch eine neue Initiative des „Ukrainian Institute“, das als staatliche Einrichtung die Kultur der Ukraine international repräsentiert, bemerkenswert: Auf einer Pressekonferenz in der ukrainischen Hauptstadt Kyjiw wird heute Nachmittag über die Ausschreibung eines „Ukrainian Jazz Prize“ informiert, der in Kooperation mit dem „Europe Jazz Network“ (EJN) 2026 zum ersten Mal vergeben werden soll.

„Heute stößt Jazz aus der Ukraine dank seiner Individualität und seinem Wunsch nach Freiheit auf großes internationales Interesse“, wird der Leiter des „Ukrainian Institute“, Volodymyr Sheiko, in der Einladung zur Pressekonferenz zitiert. „Jazz wird als Stimme unserer Nation wahrgenommen, der dem grausamen Krieg zum Trotz weiterhin kreativ und experimentell ist, um in einen Dialog mit der Welt zu treten. Für ukrainische Jazzmusiker/-innen soll dieser neue Preis nicht nur Symbol der Anerkennung sein, sondern auch die Gelegenheit beinhalten, sich international zu präsentieren und Kontakte zu europäischen Festival- und Clubveranstalter/-innen zu knüpfen. Auf diese Weise wollen wir Jazz aus der Ukraine dauerhaft auf der musikalischen Weltkarte verorten.“

Bands mit Sitz in der Ukraine, deren Mitglieder älter sind als 18 Jahre, sind aufgerufen, sich für die erste Kategorie „Best Band“ zu bewerben. Der erste Preis ist eine Europatournee, ermöglicht durch die Festival- und Clubveranstalter/-innen im EJN. Der zweite Preis ist ein Aufnahmetag in den DUMA Studios in Kyjiw, während die drittplatzierte Band eine professionelle Beratung in Sachen Pressearbeit bekommt. Für die zweite Kategorie wird das beste Album eines oder einer ukrainischen Jazzmusiker/-in gesucht, das zwischen 1. Januar und 31. Dezember 2025 erschienen sein muss. Bewerbungsfrist für beide Kategorien ist der 15. Januar 2026, nach der Pressekonferenz wird die Website vom „Ukrainian Jazz Prize“ mit den Bewerbungsformularen online gestellt. Preisverleihung und Preisträgerkonzerte finden anlässlich der „Europe Jazz Conference“ des EJN im September 2026 in Köln statt.

