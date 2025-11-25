Schweiz: Unit Strong Concerts

Simon SpiessBesser hätte es nicht laufen können, als vor zwei Jahren die beiden Schweizer Kontrabassisten Andreas Waelti und Luca Sisera die Leitung der Musiker-eigenen Plattenfirma Unit Records von ihrem Landsmann, dem Gitarristen Harald Haerter, übernommen hatten. Dieses Label, das 1983 unter anderen vom Saxofonisten Jürg Solothurnmann und vom Trompeter Hans Kennel als „Plattform für innovative Musikschaffende der Deutschschweizer Szene“ gestartet wurde, ist längst nicht mehr nur eine Leistungsschau des jungen Jazz aus der Schweiz, sondern mittlerweile auch ein Label für die Alben von Musiker/-innen aus Deutschland und Österreich geworden. Die beiden Unit-Chefs hatten sich vor zwei Jahren viel vorgenommen, um die Plattenfirma noch weiter voranzubringen – wie zum Beispiel UNIT live! als Konzertreihe zu starten, in der sich Label-Acts auf Festivals und in Clubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz live dem Publikum präsentieren.

Um beim Publikum noch sichtbarer zu werden, haben Waelti und Sisera Anfang November die Video-Reihe „Unit Strong Concerts“ gestartet, die wöchentlich in rund 20-minütigen Clips sechs Unit-Acts in einer besonderen Live-Situation zeigen. Der Ort, wo diese, ja, nennen wir sie: Showcase-Clips aufgenommen wurden, ist für Jazzkonzerte nicht alltäglich. „Creative Music straight from the Boxing Ring“ lautet der Untertitel dieser Reihe – und tatsächlich: Alle Konzerte wurden im Ring der Boxing Factory im schweizerischen Uetikon am Zürichsee gespielt. Und die einmalige Atmosphäre dort vor geladenen Gästen übertrug sich auch auf die Performance der Unit-Bands, die allesamt ästhetisch zwischen Jazzmoderne und -avantgarde changieren. Die ersten drei Clips von Simon Spiess Helio, Wabjie und Le Rex sind sowohl im Unit-Youtube-Channel als auch auf Jazzthing.TV zu sehen. Noch bis zum 10. Dezember folgen wieder jeweils am Mittwoch drei weitere Clips mit dem Gisela Horat Trio, Strukturstruktur und Tschopp X Lang.

