15: Winterjazz Köln

Great Spotted WoodpeckerAm 10. Januar feiert Winterjazz Köln sein 15. Jubiläum. Für einen Tag öffnen Stadtgarten und Club Zimmermanns bei freiem Eintritt ihre Türen für 14 Bands und Projekte, wieder organisiert von der Saxofonistin Angelika Niescier, die 2012 das Festival auch aus der Taufe hob, und der Bassistin Ulla Oster. Seit Gründung ist Winterjazz zu einem Fixstern am Jahresbeginn des Kölner Konzertkalenders avanciert. Zum Jubiläum bedanken sich die beiden Winterjazz-Macherinnen bei Publikum und Aktiven: „Schon jetzt ein unfassbar großer Dank an euch – unser treues, interessiertes, lebendiges und immer fabelhaft zahlreiches Publikum – und an die vielen grandiosen Musiker:innen. Ihr macht Winterjazz Köln seit 15 Jahren immer wieder zu diesem phänomenalen Ereignis! Orte der Kunst, wie unter anderem der Stadtgarten, sind Räume des Widerstands. Wir bleiben dabei, in diesen Orten gemeinsam mit euch eine Community zu schaffen, die sich für Respekt, Solidarität und Offenheit einsetzt.“

Die „Special Edition“ zur 15. Ausgabe setzt ein Spotlight auf fünf Gäste, die ihre Musik gemeinsam mit von ihnen ausgewählten Kölner Musiker:innen aufführen: Aus Frankreich reisen dafür der französische Pianist Benoît Delbecq und Saxofonistin Alexandra Grimal an, aus Deutschland der Kontrabassist Alexander Morsey, die Gitarristin Monika Roscher und die in Berlin lebende, türkische Sängerin Cansu Tanrıkulu, die als Begleiter für Winterjazz Etienne Nillesen wählte, der wie üblich mit einer einzelnen Snare Drum auskommt. Komplett wird das Programm mit Auftritten von Pianist Philip Zoubek und Kölner Bands wie Himoya, Dogsoup und Shiva & The Destroyer sowie Great Spotted Woodpecker mit der Kuratorin Oster am Kontrabass. Bereits im Vorfeld findet am 8. und 9. Januar das NICA live special statt, eine Kooperation zwischen Winterjazz und dem Förderprogramm NICA artist development, bei dem gewissermaßen die Acts von morgen schon heute spielen. Diese zwei Konzertabende sind allerdings vorrangig für ein Fachpublikum reserviert, bieten aber auch ein begrenztes Kartenkontingent für interessierte Laien.

