Basel: Mizmorim-Festival

Kinan AzmehZum zwölften Mal richtet Basel vom 21. bis 25. Januar 2026 das Mizmorim Kammermusik Festival aus. In dieser Ausgabe dreht sich alles um Jerusalem. Die Veranstaltungen über die Stadt, deren Name wörtlich übersetzt „Friedensstadt“ bedeutet (vom arabischen „Salam“ und dem hebräischen „Shalom“), werden die kulturelle Entwicklung und Wahrnehmung Jerusalems beleuchten, mittels Führungen, Vorträgen und Künstlergesprächen, vor allem aber durch Musik. Konzept und Anliegen von Mizmorim ist es, jüdische und arabische, moderne und klassische, notierte und improvisierte Musik, Kunst- und Volksmusik zu berücksichtigen und miteinander zu verknüpfen.

Gespielt werden unter anderem Kompositionen des syrischen Klarinettisten Kinan Azmeh, unter anderem bekannt als Musiker und Kurator beim Morgenland Festival Osnabrück. Mit David Krakauer reist ein prominenter New Yorker Kollege von Azmeh ans Rheinknie. Des Weiteren wird Musik von Morton Feldman und Samir Odeh-Tamimi ertönen, daneben Werke aus der Renaissance von Palestrina und Monteverdi, auch Klezmer-Abende stehen auf dem Programm. Viele der gespielten Stücke sind Ur- und Schweizer Erstaufführungen. Interpretiert werden die Werke unter anderem vom Gringolts Quartet, Reto Bieri, Christian Dierstein, Voces Suaves, Taiseer Elias und dem Mizmorim Festival Ensemble.

