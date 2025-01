157: Die neue Ausgabe von Jazz thing

Jazz thing 157„In gleich zwei oder eigentlich drei Artikeln in dieser Ausgabe geht es um Routinen“, schreibt der Chefredakteur und Herausgeber von Jazz thing, Axel Stinshoff, in seinem Editorial zur neuen Ausgabe. „Unsere Titelheldin Julia Hülsmann befördert sich selbst gerne mit Schwung aus der Komfortzone, um nicht in wohlfällige Routine zu verfallen – und hat genau darin eine gewisse Routine entwickelt: ,Routiniert gegen Routinen‘ ist die Titelstory entsprechend betitelt. Der Vermeidung musikalischer Routinen förderlich ist es beispielsweise, immer wieder neue Mitmusiker/-innen in ihr eingespieltes Quartett zu integrieren – etwa die norwegische Trompeterin Hildegunn Øiseth.“

Zudem startet eine neue Artikelreihe, die mit „Routines & Rituals“ überschrieben ist. Wie kann es gelingen, etwas in die Welt zu bringen, das zuvor noch nicht da war – und das möglichst auch noch für andere Menschen Bedeutung hat? Diese Frage hat der in New York lebende, deutsche Tenorsaxofonist Tobias Meinhart zum Anlass genommen, um mit Musiker/-innen darüber zu sprechen. Den Anfang macht er mit der Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington und dem Saxofonisten Joe Lovano – visuell dokumentiert von der Fotografin Mariana Meraz.

Außerdem gibt es Feature-Stories unter anderem über den Trompeter Charles Tolliver, der Parallelen zwischen der heutigen Zeit und den USA der 1970er-Jahre erkennt, mit der Sängerin Malia, die über Konventionen, Regeln, Schubladen und Kategorien nachdenkt, mit dem Saxofonisten James Brandon Lewis, der sich mit seinem neuen Album auf Altvordere wie Ornette Coleman, Don Cherry und Amiri Baraka beruft, und mit den beiden Youngsters Johanna Summer (Piano) und Jakob Manz (Saxofon), die mit „Cameo“ zeigen, dass Mahler und Grönemeyer mehr gemeinsam haben, als man denkt. Außerdem im Heft: ein langes Gespräch mit Brasiliens Kulturministerin Margareth Menezes und Stories zum Beispiel über den Bassisten Petros Klampanis, den Gitarristen Jakob Bro, den Pianisten Marc Copland, den Cellisten Abel Selaocoe oder den Bassisten Renaud Garcia-Fons.

Weiter geht es mit den Konzertreihen „Jazz thing at the King“ und „Jazz thing at Nica Jazz Club“: Im Kölner King Georg tritt am 25. Februar das Duo Sommer/Manz auf, während im Hamburger Nica Jazz Club am 18. März das isländische Quartett ADHD zu hören sein wird. Schon Tradition sind in der ersten Ausgabe eines jeden Jahres die Listen mit den zehn Lieblingsalben unserer Autor/-innen. Wer 2024 das Rennen gemacht hat, ist in der neuen, 157. Ausgabe von Jazz thing zu lesen, die ab dem 31. Januar am Kiosk ist.

