Malia

Malawi, Putney, Züri

Konventionen, Regeln, Schubladen, Kategorien? Für Malia noch nie ein Problem! In der entmilitarisierten Zone zwischen den Kategorien (und den Ländern) fühlt sie sich pudelwohl. Jazz, Blues, Soul oder Pop? Who cares?

Charles Tolliver

Good Trouble

Charles Tolliver erkennt frappierende Parallelen zwischen der heutigen Zeit und den 1970er-Jahren, als die USA gesellschaftlich zu implodieren drohten, während sich der Trompeter auf dem Zenit befand. Aus dieser Zeit ist jetzt ein unbekanntes LiveAlbum aufgetaucht.

Margareth Menezes

Visionärin der Menschlichkeit

Sie ist die erste schwarze Frau im Amt der Kulturministerin Brasiliens und eine der Ikonen des Afro Pop Brasileiro. Am Rande eines Konzerts fand sich Menezes zu einem ausführlichen Gespräch über ihre Visionen von einer neuen Kultur-, Frauen- und Umweltpolitik bereit.

Julia Hülsmann

Routiniert gegen Routinen

Mit „Under The Surface“ ihres 2019 zum Quartett erweiterten Trios tritt die Berliner Pianistin Julia Hülsmann wieder aus ihrer Komfortzone heraus – auch weil sie mit der norwegischen Trompeterin Hildegunn Øiseth eine neue Farbe auf ihrer Palette zur Verfügung hat.

James Brandon Lewis

Haben und Nichthaben

Man könnte die Intensität seines Spiels mit John Coltrane vergleichen. Auf seinem neuen Album bezieht James Brandon Lewis sich aber auf Altvordere wie Ornette Coleman, Don Cherry und Amiri Baraka, von dem er den Albumtitel übernommen hat.

Mitarbeiter/-innen Charts 2024

Welche Alben haben den Jazz-thing-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im vergangenen Jahr am besten gefallen? Wie immer sind einige Überraschungen zu erwarten!

Routines & Rituals, Folge 1

Tobias Meinhart trifft Terri Lyne Carrington und Joe Lovano

Wie kann es gelingen, etwas in die Welt zu bringen, das zuvor nicht da war – und das möglichst auch noch für andere Menschen Bedeutung hat? Erzwingen kann man es wohl nicht, aber vielleicht gibt es Routinen und Rituale, die dabei helfen. Genau darüber spricht Tenorsaxofonist Tobias Meinhart in unserer neuen Serie mit Musikerinnen und Musikern nicht nur aus seiner Wahlheimat New York.

Arild Andersen

Interplay

Zu den wenigen, die auf ihrem Bass immer und ausnahmslos eine Geschichte zu erzählen haben, gehört der Norweger Arild Andersen. Trotzdem hat er bis zu seinem 80. Lebensjahr gewartet, um unter dem Titel „Landloper“ sein erstes Soloalbum zu veröffentlichen.

Johanna Summer & Jakob Manz

Maßgeschneidert

Für ihr zweites Duoalbum haben sich die Pianistin Johanna Summer und der Altsaxofonist Jakob Manz die Stücke gegenseitig auf den Leib geschrieben. Mit „Cameo“ beweisen die beiden Jungstars: Mahler und Grönemeyer haben mehr gemeinsam, als man denkt.

Stories

Petros Klampanis

Der singende Bass

Jakob Bro

Der Zauberlehrling

Renee Rosnes

Was lange währt …

Marc Copland

Unzufrieden, aber glücklich

Last Poets

Kommt zusammen und erschafft!

Rufus Wainwright

Requiem für einen Welpen

Abel Selaocoe

Fragen an die Vorfahren

Renaud Garcia-Fons

Mittelmeer und mehr

Songhoy Blues

Nationen bildendes Mosaik

Matthias Meyer

Der richtige Tritt zur richtigen Zeit

Intro

John Patitucci, Jakob Bänsch, Eyolf Dale, Eddie Chacon, Damon Locks, Besson / Sternal / Burgwinkel, Mike Verba, Sophie Lüssi, Marcel Lüscher Quartett, Julien Tassin, Silvan Strauss, Prepared, Thorbjörn Risager, Amparo Sánchez, Kai Strauss, Leléka, Dominique Fils-Aimé, Tobias Wiklund, Jim Mullen, Nathan Ott

Standards

