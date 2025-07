Hamburg: Elbphilharmonie Jazz Academy

Donny McCaslinZum ersten Mal auf der Bühne der Elbphilharmonie stehen und von Jazzgrößen wie Donny McCaslin lernen, der mit seinen Auftritten auf David Bowies letzter Platte „Blackstar“ weit über die Jazzszene hinaus bekannt geworden ist: Genau das bietet die „Elbphilharmonie Jazz Academy“. Eine Woche lang arbeiten 16 junge Jazzmusiker/-innen aus Südafrika, Brasilien, den USA, Tschechien, Luxemburg, Dänemark, Spanien, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland unter Anleitung namhafter Jazzgrößen an ihren kompositorischen und instrumentaltechnischen Fähigkeiten. Zum dritten Mal findet in Hamburg dieses einmalige Nachwuchsformat statt: Vom 18. bis 24. August begegnen sich Talente im Alter von 18 bis 30 Jahren und haben Freude daran, miteinander zu spielen und gemeinsam zu lernen. Dieser Nachwuchs arbeitet unter der Leitung des Saxofonisten McCaslin mit Mentor/-innen wie zum Beispiel Gerald Clayton (Piano) oder Allison Miller (Drums) an seinen Kompositionen, um seine musikalische Handschrift zu verfeinern. Höhepunkt dieser Woche mit Coachings und Jamsessions ist ein gemeinsames Abschlusskonzert im Großen Saal der Elbphilharmonie am 24. August. Zudem diskutieren alle Teilnehmer/-innen am 19. August über Karrierewege in Krisenzeiten, eine weitere Veranstaltung thematisiert das für die junge Generation brisante „Mental Health In Music“.

