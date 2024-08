155: Die neue Ausgabe von Jazz thing

Jazz thing 155„In dieser Ausgabe zieht sich die kleinstmögliche Ensembleform wie ein roter Faden durch: das Duo“, schreibt Jazz-thing-Chefredakteur und -Herausgeber Axel Stinshoff in seinem Editorial zur neuen, 155. Ausgabe von Jazz thing. „Da ist zum Beispiel unsere Titelheldin Norma Winstone, die große Dame des UK-Jazz: Die inzwischen 82-jährige Sängerin hat in dem zwei Generationen jüngeren Pianisten Kit Downes einen Partner gefunden, mit dem sie auf die Suche nach ganz neuen Herausforderungen gehen konnte.“ Eine dieser Herausforderungen weiß Winstone im Gespräch mit unserem Autor Wolf Kampmann konkret zu benennen: „Alles passiert bei uns last minute.“ Die anderen Duos, auf die in der Ausgabe 155 ein Schlaglicht geworfen wird, sind das mit dem Trompeter Nils Wülker und dem Gitarristen Arne Jansen sowie das mit der US-Bassistin Esperanza Spalding und der Brazil-Legende Milton Nascimento.

Zudem gibt es im neuen Heft noch Features zum Beispiel über den Saxofonisten David Murray, der über sein neues Album „Francesca“ (Intakt/Harmonia Mundi) spricht, den Gitarristen Al Di Meola, der gerade seine Doppel-CD „Twentyfour“ (earMusic/edel) veröffentlicht hat, und den Schlagzeuger Wolfgang Haffner, für den – natürlich – alles Rhythmus ist. Dann unter anderem noch in der Ausgabe 155 zu lesen: Stories über den irischen Wahlschweizer und Gitarristen Christy Doran, dessen US-amerikanischen Instrumentalkollegen Mike Stern, den Posaunisten Steve Turre, den Saxofonisten Phillip Dornbusch und die Sängerin Nora Benamara als „Jazz thing Next Generation“-Act Nr. 104.

Am Schluss seines Editorials kündigt Stinshoff das nächste „Jazz thing at the King“-Konzert im Kölner Jazzclub King Georg für den 1. Oktober an, bei dem vier Musiker auf der Bühne stehen werden: „der haitianisch-kanadische Saxofonist Jowee Omicil im Quartett mit Arnaud Dolmen (Drums), Randy Kerber (Piano, Keyboards) und Jendah Manga (E-Bass).“ Das, und vieles mehr gibt es in der 155. Ausgabe von Jazz thing, die ab dem 29. August am Kiosk ist.

