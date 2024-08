Contents Ausgabe 155

Wolfgang Haffner

Alles ist Rhythmus

Bandleader ja, aber niemals ein Ego-Shooter, der sich an seiner Schießbude mit zehnminütigen gewitterartigen Soli produziert. In den elf liedhaften Stücken auf „Life Rhythm“ gewährt Wolfgang Haffner tiefe Einblicke in seine Philosophie des Schlagzeugspiels.

David Murray

Ein Liebeslied für Francesca

Wenn es im Jazz ein Synonym für Powerplay gibt, dann ist das David Murray. Sein Spiel ist von berauschender Intensität, weil er immer gegen den größtmöglichen Widerstand ankämpft. Auf seinem neuen Album „Francesca“ klingt er jedoch überraschend elegant.

Milton Nascimento & Esperanza Spalding

Unmittelbare Magie

Ein Wunsch von Milton Nascimento und ein Traum, von dem Esperanza Spalding nie erwartet hätte, dass er in Erfüllung geht: Das ist „Milton + esperenza“, eine galaktische Kombination, geografische und musikalische Grenzen sprengend. Mit seiner Botschaft von Liebe und Wärme kommt es zur richtigen Zeit.

Norma Winstone

Last Minute

Die britische Sängerin Norma Winstone ist seit den 1950er-Jahren ein Aktiv­posten der englischen Jazzszene. In dem zwei ­Generationen jüngeren Pianisten Kit Downes fand die inzwischen 82-Jährige nun einen Partner, mit dem sie auf die ­Suche nach ganz neuen Herausforderungen gehen konnte.

Galliano

Mehr tanzen in eher unsicheren Zeiten

Wer hätte das gedacht? 27 Jahre nach ihrem letzten Album und Lebenszeichen meldet sich eine Band zurück, die maßgeblich für die Verbindung von Clubkultur und Jazz verantwortlich war. Ein zeitgemäßes Revival? Durchaus. Und doch wirft es einige Fragen auf.

Al Di Meola

Im Fluss wie Wasser

Es wurde ein Doppelalbum. Denn als Al Di Meola anfing zu komponieren, sprudelte es nur so aus ihm heraus. Die Zeit war reif für „Twentyfour“ – für Musik, die auch ein wenig Resümee zieht. Nach seinem Herzinfarkt fühlte sich alles wie eine zweite Chance an. Er hat sie genutzt!

Joachim Kühn

Momente des Gelingens

Der 80-jährige Ausnahmepianist Joachim Kühn, gerade mit dem Bundesverdienstkreuz für seine Lebensleistung ausgezeichnet, möchte seine Konzerttätigkeit beenden. Doch er hat noch viel vor. Sein neues Album „The Way“ weckt Vorfreude auf alles, was noch kommen mag.

Goldings-Bernstein-Stewart

Die unendliche Inspiration

Reisen bildet und erweitert den Horizont. Im Falle von Larry Goldings, Peter Bernstein und Bill Stewart bietet es immer wieder neue Möglichkeiten für die Protagonisten, einer ihrer erklärten Lieblingsbeschäftigungen nachzugehen: zusammen live zu spielen.

Stories

Christy Doran

Trance Europa Express

Daniel García

Achtsamkeit im Wunderland

Mike Stern

Das eigene Ding

Carmen Souza

Britisch-kapverdische Freundschaft

Steve Turre

Live-haftige Farbenspiele

Phillip Dornbusch

Revolutionslieder aus dem Erinnerungsraum

Nora Benamara

Von Ort zu Ort

Intro

Nubya Garcia, Peter Gall, Rain Sultanov, Nicolai Thärichen, Joo Kraus, Mateusz Smoczyński, The Human Element, Micah Thomas, Steen Rasmussen, Grégory Privat, Steve Cropper, Tandem Folge 6: Nils Wülker & Arne Jansen, Feven Yoseph, Thomas Stieger

Standards

Abo, Facts and Fakes, Notes from New York, Mauerpark, Live things, Jazz Not Jazz, Homegrown, Retro, Blue Rhythm, Free 'n' Easy, Play, On Tour/Festivals, Scene & Heard