jazzahead! 2025: Grand Opening

Louis Matute Large EnsembleIm kommenden Jahr findet die jazzahead! vom 24. bis 26. April wieder in Bremen statt. Am Vorabend, dem 23. April, gibt es im Konzertsaal vom Congress Centrum Bremen das Eröffnungskonzert als „Grand Opening“ der Messe und dem dazugehörigen Festival. Unter dem Motto „Sketches of Spain, France and Switzerland“ treffen sich Musiker/-innen aus den drei nächstjährigen „RECONNECT“-Partnerländern Spanien, Frankreich und der Schweiz, um einen glamourösen Auftakt für diese weltweit größte Jazzmesse zu spielen. Aus der Schweiz reist der Gitarrist Louis Matute mit seinem Large Ensemble an, aus Frankreich kommt die Sängerin Célia Kameni zur jazzahead! und von der Balearen-Insel Mallorca macht sich der gebürtige Kubaner, der Trompeter Yelfris Valdés auf den Weg nach Bremen. Zudem werden weitere Künstler/-innen und „Special Guests“ auf der Bühne erwartet.

„Spanien ist ein Land voller Talente und Leidenschaften“, so Marina Fernández von der „Plataforma Jazz España“. „Wir sind jazzahead!-Partnerland, weil die Messe ein unverzichtbares Schaufenster für die internationale Jazz-Community ist.“ Marcel Kaufmann von der „Fondation Suisa“ sagt: „Die Schweiz mit ihrer sprachlichen und kulturellen Vielfalt vereint zahlreiche Einflüsse und Stile. Zudem verfügen wir über hervorragende Musikhochschulen und eine breite Club- und Festivallandschaft.“ Lizon Lavaud vom „Centre National De La Musique“ betont: „Die Jazzszene in Frankreich zeichnet sich durch ihre Vielfalt und Experimentierfreude aus. Sie verbindet traditionellen Jazz mit Einflüssen aus dem kulturellen Erbe, darunter afrikanische, karibische und mediterrane Klänge.“ Und nur noch bis zum 1. Oktober können sich Musiker/-innen und Bands für die 38 internationalen Showcase-Slots auf der jazzahead! Im kommenden Frühjahr bewerben.

Weiterführende Links

jazzahead!