Brooklyn: BRIC Jazzfest

Brandee YoungerVom 17. bis 19. Oktober findet die zehnte Ausgabe des BRIC Jazzfests in Brooklyn statt. Dort werden im Rahmen der Reihe „Raised by Brooklyn“ Künstler/-innen präsentiert, die in den vergangenen Jahren irgendwann dort als noch unbekannte „Rising Stars“ dort aufgetreten sind – wie zum Beispiel 2015 die junge Harfenistin Brandee Younger, die in diesem Jahr die künstlerische Leitung des Festivals übernommen hat. Die an drei aufeinanderfolgenden Abenden stattfindenden Konzerte werden im BRIC House zu hören sein, dem ehemaligen Strand Theater in Downtown Brooklyn. BRIC („Brooklyn Information & Culture“) wurde 1979 als gemeinnützige Kunstorganisation gegründet und veranstaltet kostenlose Kulturprogramme.

Die ersten Künstler/-innen stehen bereits fest: Am ersten Abend werden Younger und die indigene Bassistin Mali Obomsawin auftreten. Am zweiten Abend gibt es Konzerte mit dem Schlagzeuger Makaya McCraven, dem Perkussionisten Daniel Villareal, der auch auf dem letzten Album von Jamie Branch, „Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((World War))“, zu hören ist, sowie der Schlagzeugerin Terri Lyne Carrington, die als Professorin am Berklee College of Music in Boston lehrt und dort das „Institute for Jazz and Gender Studies“ gründete. Zum Abschluss des Festivals sind der Bassist Reggie Workman ebenso dort zu hören wie die Sängerin Allysha Joy und die Saxofonistin Lakecia Benjamin.

