UK: Parliamentary Jazz Awards

Emma RawiczAm 14. August wurden die diesjährigen Nominierungen der „All Party Parliamentary Jazz Awards 2024“ bekannt gegeben. Die parteiübergreifende parlamentarische Jazzgruppe hat derzeit über 73 Mitglieder aus dem britischen Unterhaus und dem Oberhaus, der alle politischen Parteien angehören. Ihr Ziel ist es, „die Freude am Jazz zu verbreiten und zu vertiefen, das Verständnis der Parlamentarier für die Jazzindustrie und die sie umgebenden Themen zu verbessern, den Jazz als Musikform zu fördern und sein Profil innerhalb und außerhalb des Parlaments zu schärfen“.

Die Preisverleihung wurde vom damaligen Unterhausabgeordneten Bob Blizzard aus der Grafschaft Suffolk initiiert, einem langjährigen Jazzliebhaber. Blizzard war der Meinung, dass der englische Jazz nicht genug Anerkennung erhalte. Vergeben werden die Preise seit 2005 an Künstler/-innen, Veranstaltungsorte, Medien- und Ausbildungspreise sowie einen Ehrenpreis für die Verdienste um den Jazz. So erhielt der Jazzclub Ronny Scott’s einen „Special Award“ zum 50-jährigen Bestehen. In diesem Jahr ist dafür das Café Oto nominiert. Die Gewinner/-innen werden am 29. Oktober bekanntgegeben. Unter anderem sind für 2024 die Saxofonistin Emma Rawicz, das Album „Black Classical Music“ von Yussef Dayes, die Band Blue Lab Beats und der Journalist (und ehemalige künstlerische Leiter des Jazzfests Berlin) Richard Williams nominiert.

Weiterführende Links

„All Party Parliamentary Jazz Awards 2024“