37: Jazzfestival Viersen

Luise VolkmannZum 37. Mal findet vom 20. bis 22. September das Internationale Jazzfestival Viersen statt, das der Bassist und Bandleader Ali Haurand (1943-2018) vor dreieinhalb Jahrzehnten gründete. Seitdem kamen jedes Jahr zahlreiche Größen des Jazz und der improvisierten Musik in die Viersener Festhalle – wie beispielsweise Chick Corea, Joe Zawinul, Billy Cobham, Ron Carter, Ahmad Jamal, Joachim Kühn, Philip Catherine und Maria João. Die diesjährige „Artist In Residence“, die Kölner Altsaxofonistin Luise Volkmann, hat die für das Festival verantwortliche Kulturamtsleiterin Petra Barabasch beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier kennengelernt und engagiert, als dieser im Schloss Bellevue das Konzert „Leading Women In Jazz“ veranstaltet hatte. Gleich drei Mal wird Volkmann beim Festival in Viersen zu hören sein: mit dem Saxofon-Vokal-Trio 3grams, dem Großensemble Été Large und dann noch mit Max Andrzejewski (Drums) und Paul Jarret (Gitarre).

Diesjähriger Headliner ist der US-amerikanische Gitarrist Al Di Meola, der auch in Viersen wieder seine im rasenden Tempo vorgetragene Exegese aus Jazz und Rock vortragen wird. Aus Köln kommen die Saxofonistin Karolina Strassmayer und ihr Schlagzeug spielender Ehemann Drori Mondlak mit ihrem gemeinsam geleiteten Quartett KLARO! in die Festhalle, die französische Schlagzeugerin Anne Paceo wird dort ihr aktuelles Programm „S.H.A.M.A.N.E.S.“ aufführen und ihr Landsmann, der Akkordeonist Vincent Peirani, mit seinem Jokers-Trio aus Frankreich zum Festival anreisen. Dann noch im Programm: die Sängerin Pe Werner, das Berliner Trio Bobby Rausch, das Julia Kadel Trio, Reiner Witzel & Dave Kikoski, Fatcat und das Bennet Agah Quintett.

Seit 2014 schreibt die Stadt Viersen den Wettbewerb „Jazzband Challenge“ aus, dessen Finale auch diesmal wieder im Rahmen des Jazzfestivals ausgetragen wird. Noch bis zum 25. August können sich dafür Nachwuchsmusiker/-innen bewerben. Und nach Wunsch und Willen des Viersener Kulturausschusses wird dieses weltweit bekannte Jazzfestival ab sofort nur noch alle zwei Jahre stattfinden; d.h., die nächste, 38. Ausgabe gibt es erst wieder 2026.

