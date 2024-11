Berlin I: Ukrainian Female Voices

Ganna GrynivaUnter dem Titel „Ukrainian Female Voices“ präsentiert die iranische Ethnomusikologin, Kuratorin und Filmemacherin Yalda Yazdani drei außergewöhnliche Frauenstimmen aus der Ukraine: Anastasiya Voytuk, Dana Vynnystka und Ganna Gryniva werden am 6. Dezember im Grünen Salon der Volksbühne Berlinzu hören sein. Mit diesem Abend soll der unerschütterliche Geist eines Volkes gefeiert werden, das seit Februar 2022 einem grausamen Angriffskrieg ausgesetzt ist. Nach einer Eröffnung wird jede der drei Sängerinnen ein Solo-Set singen, in dem traditionelle Lieder auf moderne Kompositionen treffen, zum Finale wollen sich die Künstlerinnen zusammenschließen.

„Das Event wird einen Raum schaffen, in dem Musik zu einer Brücke wird und verschiedene Communities verknüpft, Geschichten erzählt, die gehört werden müssen und Samen des Friedens pflanzt“, so die Ankündigung. Yazdani knüpft als künstlerische Leiterin an vorangegangene „Female Voices“-Projekte an, mit denen sie bereits Musikerinnen aus Ländern porträtierte, die eine freie künstlerische Entfaltung erschweren oder unmöglich machen: aus dem Iran, aus Afghanistan und Kurdistan. „Ukranian Female Voices“ wird in Zusammenarbeit von transmusicale mit dem Ukrainian Institute präsentiert, deren Leiterin Mariana Bondarenko den Abend auch kuratiert hat.

