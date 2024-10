Deutschland-Premiere: Clazz

Luca Sisera „Clazz“Der Schweizer Bassist und Komponist Luca Sisera komponierte mit „Clazz“ ein abenteuerliches, genreübergreifendes Stück Musik, das im Herbst 2022 mit seinem Jazzquintett Roofer und einem 41-köpfigen Sinfonieorchester uraufgeführt wurde und 2023 als CD auf Nils Wograms nWog-Label erschienen ist. „Clazz“ ist ein ambitioniertes Werk mit fünf Sätzen und mehr als 70 Minuten Musik, die dem Publikum ein intensives Hörerlebnis versprechen, wenn es sich ohne stilistische Berührungsängste auf eine herausfordernde musikalische Expedition einlassen möchte. Siseras Stück widersetzt sich allen Versuchen, kategorisiert zu werden, und strebt danach, über Genregrenzen hinweg aufgeführt und gehört zu werden.

„Clazz“ folgt dem Anspruch einer Synthese, das Stück will Klassik und Jazz miteinander vereinen. „Ich pendle gerne zwischen Stilistiken“, so der „Clazz“-Komponist, „zwischen Vertrautem und dem Ungewohnten, Unerforschten und Unerhörten, ohne die Extreme einander gegenüberzustellen. Vielmehr versuche ich, detailliert auskomponierte Musik und kollektive und gebundene Improvisation zu vereinen bzw. dessen korsetthaft wirkenden Grenzen aufzulösen.“ Dabei bindet Sisera mit ausgeklügelten Konzepten auch die klassischen Orchestermusiker/-innen improvisatorisch ein, um seiner Musik noch mehr Kraft zu geben. Dieses stilistisch entgrenzte Werk hat nun seine Deutschland-Premiere am 13. Oktober im Theater Lüneburg: mit Siseras Quintett Roofer und den Lüneburger Symphonikern unter der Leitung von Gaudens Bieri.

