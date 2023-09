Oberhausen: HÖMMA

JazzkantineVom 6. bis zum 8. Oktober findet zum siebten Mal das Oberhausener Jazzfestival HÖMMA (hochdeutsch für „hör mal zu!“) statt. An drei Tagen gibt es hochkarätige Konzerte an verschiedenen Locations und Spielstätten im Stadtgebiet. „Für viele Musikfreude aus der Region ist HÖMMA inzwischen zu einer festen Institution geworden“, betont der Organisator und künstlerische Leiter dieses Festivals, der Oberhausener Uwe Muth. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch diesmal wieder ein attraktives Programm mit Top-Künstlern bieten können.“

Am Eröffnungsabend taucht die Jazzkantine im Ebertbad ein in die Welt der Discomusik – alles im bandeigenen Mix aus Funk, Soul und Rap, gewürzt mit jazzigen Bläser-Riffs und virtuosen Soli. Am Samstag tritt das Duo Matria mit der in Köln lebenden, ukrainischen Sängerin Tamara Lukasheva und dem gleichfalls in Köln lebenden, Allgäuer Trompeter und Multiinstrumentalisten Matthias Schriefl in der Christuskirche auf – mit einer Musik, die zur Zuflucht wird und Menschen verbindet. Der Sonntag steht dann im Zeichen des Flamenco, wenn das Rafael Cortés Trio im Theater Oberhausen zu hören sein wird. Dann noch im HÖMMA-Programm: das Peter Engelhardt Trio im Café Falstaff, das Duo Agnes Kluge & Axel Fischbacher im Leerstand, der Sänger Atrin Madani mit seinem Quintett in der Fabrik K14 und die Schlagzeugerin Lisa Wilhelmi mit ihrer Band im Theater Oberhausen.

