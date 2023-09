B:Music: EJN Award For Music & Community

Toni Grehan & Katy MinterAuf der kürzlich in Marseille zu Ende gegangenen Konferenz des „Europe Jazz Network“ (EJN) ist zum fünften Mal der „EJN Award For Music & Community“ verliehen worden. Mit diesem Preis sollen Organisationen oder Initiativen ausgezeichnet werden, die Menschen die Teilnahme an Musik erleichtern, Städte und Kommunen dabei helfen, Barrieren für Musikveranstaltungen abzuschaffen. Bisherige Preisträger waren Banlieues BleUes Action Musicals 2018, Pasquale Innarella Rustica X Band 2019, Jazzdanmark 2020 und das Katowice Jazzart Festival 2022. Diesjährige Gewinnerin ist die britische Initiative B:Music aus Birmingham, die mit ihren Konzertangeboten und Förderprogrammen Jugendlichen den Zugang zum Musikmachen ermöglicht.

„Uns beeindruckte B:Music zum Beispiel durch ihr ,Generation Ladywood‘-Projekt für Jugendliche aus schwierigen sozialen Verhältnissen“, heißt es in der Jurybegründung. „Dieses Projekt zeigt, wie Investitionen in Musikmachen positive und langfristige Auswirkungen auf das Leben dieser Jugendlichen haben. Darüber hinaus führt B:Music weitere Projekte durch, wie zum Beispiel ,Progression Pathways‘ oder das Peer-Mentoring-Programm.“ Und Toni Grehan von B:Music sagt: „Wir sind stets darum bemüht, Projekte nach unserem Ethos zu entwickeln, um junge Menschen durch Musik verschiedenster Art anzusprechen. Wir arbeiten hart daran, dass diese Projekte sinnvoll in unsere Stadtgesellschaft wirken.“

Weiterführende Links

„Europe Jazz Network“