München: Jazz Summer Weeks

Jason Seizer QuartetMit einem Konzert von ToyToy featuring Maria João begannen gestern die „Jazz Summer Weeks“ in der Unterfahrt. Heute spielen ToyToy in diesem Münchner Jazzclub noch einmal, diesmal mit dem „Special Guest“ Giovanni Weiss. Und es geht zügig weiter: Morgen tritt der Perkussionist Samuel Wootton mit seiner Band Allsorts auf, die von Tom Zé und Tom Waits genauso beeinflusst ist wie von Kae Tempest. In der nächsten Woche stehen auf dem Programm: die Münchner Band Ark Noir („Electronic Alternative Experimental Jazz“), Angela Avetisyan, Leonhard Kuhn und Simon Popp, Saxofonist und Elektronikspezialist Odizouu sowie die Latin-Band El Vikingo de la Salsa.

Ende August widmet sich Matthias Gmelin dann dem Werk von Tony Williams und Jaco Pastorius und der Tenorsaxofonist Jason Seizer stellt mit seinem Quartett, dem Pablo Held (Piano), Jonas Westergaard (Bass) und Fabian Arends (Drums) angehören, sein neues Programm „Hope“ vor. Im September bevölkert dann die Eight Cylinder Bigband von Keyboarder Matthias Bublath die Bühne der Unterfahrt, bevor er seine Zusammenarbeit mit dem Gitarristen Michi Ruzitschka in wesentlich kleineren Ensembles vorstellt. Am 9. September findet das letzte Konzert im Rahmen der „Jazz Summer Weeks“ statt, danach geht es mit dem regulären Programm weiter: Das Trio Preier/Valcic/Preinfalk, Motéma-Neuling Shuteen Erdenebaatar, Wigald Boning & Roberto di Gioia sowie das Fuchsthone Orchestra haben sich unter anderem angekündigt.

Weiterführende Links

Unterfahrt