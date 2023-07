Emmendingen: Afrika-Festival

Yemi AladeEs zählt sicherlich zu den kleineren Spielorten der Afrika-Feste im deutschsprachigen Raum, punktet aber mit einer wunderbaren Location und einem Staraufgebot, das besonders in diesem Jahr heraussticht. Beim African Music Festival auf dem Schlossplatz im südbadischen Emmendingen geben sich am Wochenende vom 4. bis 6. August Größen der afrikanischen Musik die Klinke in die Hand. Der erste Abend gehört Headlinern aus dem Senegal: Im 53. Jahr ihres Bestehens hat Festivalleiter Raphael Kofi erstmals die Afrosalsa-Legenden des Orchestra Baobab zu Gast.

Am Samstag, den 5. August geht es ebenfalls mit einer Premiere weiter: Zum ersten Mal wird ein Konzerttag ausschließlich von Frauen bestritten. Nachdem Treesha und Samora mit Reggae, Dancehall und Afrobeats eröffnet haben, werden mit Tanya Stephens und der ehemaligen I-Threes-Sängerin Marcia Griffiths zwei Queens des Reggae aus unterschiedlichen Generationen auf der Bühne stehen. Am Abschlusstag des Festivals kommt mit der nigerianischen Afrobeats-Powerfrau Yemi Alade die derzeit erfolgreichste Künstlerin des ganzen afrikanischen Kontinents nach Emmendingen – großes Urban-African-Flair im beschaulichen südbadischen Ambiente.

