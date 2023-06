Köln/Wuppertal/Düsseldorf: Multiphonics

Dhafer YoussefVom 26. September bis zum 1. Oktober finden zum zehnten Mal die Multiphonics statt. Das Festival, das auf die Initiative der Kölner Klarinettistin Annette Maye zurückgeht, hat sich auf die Facetten der Klarinette und ihrer Artverwandten in allen Kulturen der Welt spezialisiert. Auch im Jubiläumsjahr werden zu diesem Zweck an verschiedenen Spielorten in Köln, Wuppertal und Düsseldorf Genregrenzen zwischen Jazz, Weltmusik und Avantgarde geknackt, und die Klarinettenfamilie wird um Flöten wie die Ney und Schalmeien wie die Duduk erweitert. Der Blick geht nach Armenien, in den arabischen, türkischen und zentralasiatischen Raum, aber auch nach Europa.

Stargast der 2023er-Ausgabe ist der tunesische Vokalist und Oudspieler Dhafer Youssef, der sein Programm „Street Of Minarets“ im Gepäck hat. Die syrische Flötistin Naïssam Jalal ist mit ihren „Healing Rituals“ eingeladen, Daniel Erdmann kommt mit seinem Sextett „Thérapie Du Couple“ zum Festival. In einem Quartett vereinigen Michel Godard, Florian Weber, Mohammed Najem und Bodek Janke ihre Kreativkräfte. Die Brasilianerin Mariá Portugal wird ebenfalls mit einem Vierer, ihrer Band Quartabê, zugegen sein. Und das Festivalensemble Beyond The Roots erarbeitet dieses Mal mit Sängerin Simin Tander und Schlagzeuger Christoph Hillmann ein Programm.

Weiterführende Links

Multiphonics