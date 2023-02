Übungs-App: ET - Ear Training

ET – Ear TrainingIm Rahmen des Gehörbildungskurses Jazz & Pop an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) hat der Trompeter und Informatiker Daniel Schenker zusammen mit seinem Sohn Elias eine App programmiert, mit der Musik-Studierende ihr Gehör trainieren können. Bis dato zeigten solche Apps häufig Fehler und hatten Probleme. Zum Beispiel waren oftmals weder im Jazz gebräuchlichen Piano-Voicings integriert noch gab es Übungen für das Erkennen von Bässen oder zum Korrigieren der Intonation, oftmals fehlte auch eine Toneingabe mit Mikrofon. Bereits 2020 hat das Team aus Vater und Sohn die erste Fassung seiner App „ET – Ear Training“ herausgebracht, seitdem wird diese weiterentwickelt und fortlaufend verbessert.

Über das Erkennen und Benennen von Intervallen und Akkorden fokussiert sich die Gehörbildung an der ZHdK auf die Verbesserung der Fähigkeit, Musik ausschließlich durch Gehörtes umzusetzen. Vor allem im Jazz, der improvisierten Musik und im Zusammenspiel der Musiker/-innen untereinander ist die Fähigkeit, Klänge und Töne schnell zu erfassen, besonders wichtig und spielt in der Ausbildung eine zentrale Rolle. Den Studierenden stellen sich dabei in der Regel Fragen wie zum Beispiel: „Wie begleite ich als Pianist ein Bläsersolo, welche Voicings verwende ich? Was singe ich als Sängerin in einer Kadenz über einen von der Gitarre gespielten Akkord?“ Die App hilft nun Instrumentalist/-innen und Sänger/-innen aller Levels und Stilistiken, diese Fähigkeiten zu erlernen und weiter auszubauen. „ET – Ear Training“ gibt es für alle mobilen Plattformen wie iOS oder Google Play und kostet einmalig sechs Euro (in der Desktop-Version für Mac und Windows zwölf Euro).

