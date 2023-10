Wien: Musikalischer Adventskalender

Die GoasDie Adventszeit rückt näher, und in Wien gibt es für diese Wochen traditionsgemäß eine feste Institution: Zum 15. Mal vom Kulturvermittler Friedl Preisl aufgegleist, wird der musikalische Adventskalender vom 1. bis 23. Dezember die Bezirke Wiens bespielen, zumeist in eher „kompakten Locations“ und als „ausgewähltes Füllhorn dessen, was in Wien derzeit alles an Musik zu erleben ist“. Mit dabei sind etwa das Quartett der Alma-Geigerin Julia Lacherstorfer oder Isabel Frey und Esther Wratschko, die sich dem unbegleiteten jiddischen Lied mit politischer und sozialkritischer Schlagseite widmen.

Mary Broadcast wird mit ihren Sistas Chamber-Soul zu Gehör bringen. Die Goas, die akustische Ausgabe von Attwenger, sind ebenso hinter einem Kalendertürchen zu vernehmen, wie die Strottern mit ihrer Variante des Wienerlieds. Die Foischn Wiener Schrammeln sind mit Martin Spengler und Bibiane Zimba am Start und dem im letzten Jahr verstorbenen Musiker und Menschenrechtsaktivisten Willi Resetarits huldigt das Quartett Denk/Havlicek/Kainrath/Soyka.

