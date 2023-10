Norient: City Sounds Delhi & Timezones Kampala

„Norient City Sounds Delhi“Die Reihe der virtuellen Ausstellungen von Norient, der Schweizer Online-Plattform für globale Popkultur, geht in ein nächstes Kapitel. „Norient City Sounds“ befasst sich im dritten Kapitel mit der nordindischen Metropole Delhi und präsentiert eine Collage aus Kompositionen, Liedern, Texten, Filmen, Fotoessays, Gesprächen und grafischen Werken. Daraus entsteht, so Norient, ein „vielschichtiges Sensorium einer Stadt, die auf vielfältige Weise sowohl wahrnimmt als auch wahrgenommen wird.“ Die in Delhi beheimatete Künstlerin Suvani Suri hat die Collage kuratiert. Parallel zur virtuellen Ausstellung gibt es vor Ort in Delhi am 14. Oktober eine Veranstaltungsserie in den Khoj Studios. Des Weiteren nimmt Norient die ugandische Hauptstadt Kampala unter die Lupe: Die 15. Ausgabe des Podcasts „Timezones“ befasst sich unter anderem mit der untergründigen Clubszene der Stadt und dem Festival und Label Nyege Nyege. Erstellt hat den Podcast die DJ und Produzentin Turkana.

