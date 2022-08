Schwäbisch Hall: Landesjazzfestival

Youn Sun NahDas Landesjazzfestival Baden-Württemberg, das jedes Jahr in einer anderen Kommune stattfindet, wird in diesem Jahr von Schwäbisch Hall ausgerichtet. Bei 20 Konzerten geben sich vom 23. September bis zum 16. Oktober über 80 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler die Klinke in die Hand. Trompeter Joo Kraus trifft auf die kubanische Pianistin Marialy Pacheco, die koreanische Sängerin Youn Sun Nah ist genauso dabei wie der tunesische Oud-Spieler Anouar Brahem. Dabei stellt Youn Sun Nah ihr aktuelles Album „Waking World“ vor, auf dem sie erstmals sämtliche Songs selbst verfasst hat und Brahem tritt mit seinem Quartett an, zu dem der Holzbläser Klaus Gesing, der Bassist Björn Meyer und der Schlagzeuger Khaled Yassine gehören.

Solo-Auftritte gibt es vom Londoner Keyboarder Kit Downes, dem Pianisten Johannes Mössinger und der norwegischen Kantele-Spielerin Sinikka Langeland. Außerdem dabei: Die Jazz-Novizen Regener Pappik Busch, die Jazzrausch Bigband, Jakob Manz & Johanna Summer, Alexandra Lehmler & Matthias Debus, Bassist Sebastian Gramss mit seiner Band States of Play, Indie-Rocker The Notwist, Hattler featuring Fola Dada, das Magnus Mehl Quartett, das Trio des Pianisten Edgar Knecht sowie Dizzy Krisch & Karoline Höfler.

