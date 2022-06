Sebastian Schunke: Premio Internacional

Sebastian SchunkeEs klingt ein wenig märchenhaft, ist aber jetzt tatsächlich passiert: Ein deutscher Musiker hat das Pendant zum kubanischen Grammy gewonnen: Der Hannoveraner und Wahlberliner Sebastian Schunke bekam den Premio Internacional an seinem Geburtstag in Havanna im Rahmen des Cubadisco-Festivals überreicht. Pianist und Komponist Schunke gilt seit etlichen Jahren als ein Erneuerer des Latin Jazz, was sich auch auf seiner aktuellen, siebten Produktion „Elusive Beauty“ (Termidor Musikverlag/Connector Records) niederschlägt, für die er honoriert wurde. Seit dem Jahr 2000 mischt er im Genre mit: Damals veröffentlichte er in New York mit Antonio Sanchez und John Benitez sein Debüt „Symbiosis“. Kritiker Josef Engels sieht in Schunkes Tonsprache eine einzigartige Kombination aus lateinamerikanischer Musik und europäischer Moderne, eine Art „Fourth Stream“, die an Gunter Schullers „Third Stream“ anknüpft.

Schunke hielt sich am Tag der Preisvergabe gerade in Kuba zu neuen Aufnahmen auf, nahm den Premio persönlich entgegen und gab mit der legendären Formation Munequitos des Matanzas ein Preisträgerkonzert. Wir gratulieren.

