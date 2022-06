Kateryna Kravchenko: Stipendium

Kateryna KravchenkoDie in Bonn ansässige Grizzly Jazz Foundation hat eine neue Stipendiatin: Die 22-jährige ukrainische Jazzsängerin, Komponistin und Arrangeurin Kateryna Kravchenko erhält das zweijährige Stipendium mit einer Unterstützungsleistung im Wert von insgesamt 20.000 Euro. Kravchenko lebt in Deutschland und ist seit 2020 Mitglied im Bundesjazzorchester. Vorgestellt wird die Künstlerin, die in Dresden bei Céline Rudolph studiert hat, am 24. September im Rahmen des Benefizkonzertes „United for Ukraine“ im Bonner Telekom Forum. Auf dem Programm stehen Orchesterarrangements von Lars Danielsson und selten gespielte Werke der aus der Ukraine stammenden Komponisten Valentin Silvestrov und Nikolai Kapustin.

Die Grizzly Foundation ist eine private Stiftung, die den jungen Jazznachwuchs fördern will. „Wir haben Kateryna im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im BuJazzO kennengelernt und waren von ihrer Stimme begeistert“, erzählt Dr. Christian Cassebaum, der Vorsitzende der Stiftung. „Kateryna wird in diesem Jahr mit ihrem eigenen Quartett ihr Debütalbum veröffentlichen. Bei diesem für jeden Künstler so wichtigen Schritt möchten wir sie gerne nicht nur finanziell unterstützen, sondern ihr mit unserem Netzwerk beratend zur Seite stehen.“

