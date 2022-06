Köln: Joe Zawinul 90 Years Anniversary

BuJazzOAm 7. Juli wäre Joe Zawinul, der Wiener Keyboarder, der mit Weather Report und dem Zawinul Syndicate Jazzgeschichte geschrieben hat, 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass spielt die Scott Kinsey Group zusammen mit dem Bundesjazzorchester unter der Leitung von Ansgar Striepens Zawinuls Musik am 25. Juni in der Kölner Philharmonie. Das Programm des Bundesjazzorchesters möchte an die erfolgreichen Konzerte Zawinuls mit der WDR Big Band anknüpfen. Deshalb hat sie Klassiker wie den Weather-Report-Hit „Birdland“ und den Standard „Mercy, Mercy, Mercy“ im Programm, den Zawinul einst für Cannonball Adderley geschrieben hat, dessen Band er in den 1960er-Jahren angehörte.

Der amerikanische Keyboarder Scott Kinsey hatte ein freundschaftliches Verhältnis zu Zawinul und war selbst viele Jahre Leiter der Zawinul Legacy Band. Zu seiner Gruppe gehören der Bassist Hadrien Feraud, der Schlagzeuger Gergö Borlai, der Perkussionist Arto Tuncboyaciyan und die Sängerin Meredith Salimbeni. „Kinsey führt die Ideen und Visionen von Zawinul kreativ weiter und entwickelt dabei seine eigene Musiksprache“, findet Striepens. „Mit ihm zu arbeiten ist für die jugendlichen Jazzer und für mich eine großartige Inspiration.“

