Himpsl Records: Neuperlacher Spiele

Unterbiberger HofmusikFranz-Xaver Himpsl, Chef der Bavarian-Worldbrass-Band Unterbiberger Hofmusik, hat für Ende Juni ein kleines, feines Festival in der Heimat der Band, im bayrischen Neuperlach, organisiert. Bei den Neuperlacher Spielen vom 23. bis 30. Juni werden bei freiem Eintritt folgende Konzerte und Lesungen geboten: Am 23. Juni eröffnet das Landesjugendjazzorchester Bayern, gefolgt vom Trio Heralds Angels mit Elisabeth Daiker (voc), Xaver Himpsl (picc) und Andi Wimmer (org). Zwei Autorenlesungen mit musikalischer Untermalung schließen sich an: In „Ein Tag und eine Nacht“ entwirft Christiane Schlötzer in 24 Begegnungen ein Porträt Istanbuls, musikalisch gestaltet vom Trio Colours. Für die Lesung „Olympia 72, die Spiele des Jahrhunderts“ steuert die Unterbiberger Hofmusik feat. Andrew McNaughton selbst den klanglichen Anteil bei. Beschlossen wird die Reihe mit Matthias Bublaths Eight Cylinder Bigband.

Weiterführende Links

Neuperlacher Spiele