Franco Ambrosetti: Jazz Awards Contest

Franco AmbrosettiDer Schweizer Trompeter und Flügelhornist Franco Ambrosetti hat zusammen mit „Arts Culture Europe“ den „Franco Ambrosetti Jazz Awards Contest: Naoussa – Paros – Greece“ ins Leben gerufen. Damit will Ambrosetti, der auch als Industrieller Karriere gemacht hat, der Kultur im Allgemeinen und der Jazzszene im Besonderen Unterstützung zukommen lassen. Vor allem aber wurde der „Franco Ambrosetti Jazz Awards Contest“ initiiert, um die Karriere junger griechischer Jazzmusiker und -musikerinnen zu fördern. Arts Culture Europe finanziert den Wettbewerb mit einem Preisgeld von 3.000 Euro für den „Group Prize“ und mit 2000 und 1000 Euro für zwei Preise in der Kategorie „Instrumental or Voice Soloist“.

Der Wettbewerb ist offen für Musiker und Musikerinnen bis zu 30 Jahren, Voraussetzung ist die griechische Staatsbürgerschaft. Die erste Ausgabe des Wettbewerbs wird am 6. und 7. Juli vor der Panagia Kirche in Naoussa auf Paros stattfinden. Dabei werden sechs Gruppen ihr jeweils halbstündiges Programm vor einer Jury unter dem Vorsitz von Ambrosetti spielen. Die Gewinner treten im Rahmenprogramm des Konzerts mit dem Franco Ambrosetti Quintett am 8. Juli im Paros Park Theater auf.

