Washington: Baltic Jazz Trio

Baltic Jazz TrioSeit 2008 gibt es das Baltic Jazz Trio, das mit dem estnischen Kontrabassisten Toivi Unt, dem lettischen Schlagzeuger Maris Briezkalms und dem litauischen Pianisten Dainius Pulauskas besetzt ist und somit tatsächlich alle drei baltischen Staaten repräsentiert. Grund für den Start dieses Trios damals war die „Baltic States Culture Week“ in Paris, danach spielten die drei baltischen Jazzmusiker mehrere internationale Tourneen zusammen, waren beim JazzBaltica Festival in Schleswig-Holstein ebenso zu hören wie im holländischen Den Haag und haben bislang zwei Alben als Baltic Jazz Trio produziert und veröffentlicht.

In turbulenten Zeiten wie diesen mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ist es für die drei baltischen Staaten, die jahrzehntelang ebenfalls Sowjet-Republiken waren, enorm wichtig, ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren und den 100. Jahrestag zu feiern, an dem diplomatische Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen wurden – und zwar mit einem Konzert mit dem Baltic Jazz Trio am 15. Oktober auf der Millenium Stage im John F. Kennedy Center in der US-Hauptstadt Washington. Denn, so ist der lettische Musikjournalist Kaspars Zavileiskis überzeugt, „das Baltic Jazz Trio ist der lebende Beweis dafür, wie tief der Jazz im Baltikum verwurzelt ist und wie ungewöhnlich eng die Verschmelzung von amerikanischem und skandinavischem Jazz mit unserer baltischen Musikkultur ist.“

Weiterführende Links

John F. Kennedy Center