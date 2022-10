München: Jazz Now! 2022

Jazz Now!Das Programm der biennalen Jazzkonferenz „Jazz Now! 2022“, die am 3. und 4. November im Rahmen des Jazzfests in München stattfindet, steht fest. Noch vor dem eigentlichen Beginn präsentiert das 26. Jazzforum der Deutschen Jazzunion (DJU) am 1. November in einem digitalen Prolog ein Gespräch mit dem amerikanischen Trompeter Theo Croker, dem Musikwissenschaftler Harald Kisiedu und Dr. Bettina Bohlen von der DJU.

„Jazz Now! 2022“ präsentiert vier Panels, auf denen aktuelle Themen der Jazzszene mit Expert/-innen aus Jazz und Politik diskutiert werden. Darin geht es um die Vergütung von Jazzmusiker/-innen und -pädagog/-innen, einen europäischen Blick auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit im Jazz, die Jazzvermittlung für Kinder und die Vorstellung der Ergebnisse der brandaktuellen Jazzstudie der DJU. Sie untersuchte auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Lebens- und Arbeitssituation von Jazzmusiker/-innen in Deutschlands. Die Panels werden digital zugänglich gemacht. Außerdem werden diverse Workshops angeboten, zu deren kostenloser Teilnahme man sich noch bis zum 1. November anmelden an.

