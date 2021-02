Bomba Estéreo: Vorboten des neuen Albums

Bomba Estéreo „Agua“Seit 15 Jahren zählen sie zu den erfolgreichsten und stilbildenden Gruppen Lateinamerikas: kolumbianische Band Bomba Estéreo hat in der Kombination von Cumbia und elektronischer Musik neue Maßstäbe gesetzt. Das hat sie bis in die europäische Festivallandschaft hinein zu Stars gemacht. Nach vier Jahren Albumpause kündigen die Bogotaér nun ein neues Werk an: „Deja“ wird im April erscheinen und sich in jeweils einer Sektion mit den vier Elementen befassen.

drei Songs, die die Combo um Sängerin Liliana Saumet und Gründer Simon Mejía dem Wasser widmet, schicken sie jetzt schon mal voraus. In der Single „Água“ kollaborieren Bomba Estéreo mit einem weiteren kolumbianischen Vokalstar, Lido Pimienta – die Story wird im Videoclip mit mythischen Bildern aus dem Regenwald erzählt. Weitere bereits auf Youtube zu hörende Titel aus der „Água“-Sektion sind „Soledad“, ein Song, der sich mit der Depression-Problematik auseinandersetzt, und das Titelstück „Deja“.

