Film: Goshu Ondo Suite

Eri YamamotoDie amerikanisch-japanische Jazzpianistin Eri Yamamoto hat vor zwei Jahren mit ihrem Trio (Bassist Dave Ambrosio und Drummer Ikuo Takeuchi) und dem Choral Chameleon Chorus unter der Leitung von Vince Peterson die „Goshu Ondo Suite“ aufgeführt, ein Jahr später ist diese Aufführung bei AUM Fidelity auf CD veröffentlicht worden. Das spektakuläre Konzert in den Studios der Paul Taylor Dance Company in Manhattan ist aber auch gefilmt worden.

Die Weltpremiere dieses Films findet in den USA am heutigen Donnerstag statt, im Rest der Welt ist der Film am Samstag im Internet zu sehen. Nach der Konzertpremiere wurde dem Publikum noch eine modifizierte Fassung des traditionellen Obon-Tanzes aus dem japanischen Shiga beigebracht – die fröhliche Tanzstunde ist im Abspann des Filmes zu sehen. Durch die Unterstützung der „Japan Foundation New York“ ist der Film gratis zu sehen, Anmeldung am Freitag wird aber empfohlen.

