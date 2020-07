USA: Creative Black Music At The Walker

Creative Black Music At The Walker: Selections From The ArchivesDie Initiative für „Living Collection Catalogue“ des Walker Art Center in Minneapolis geht auf die amerikanische „Getty Foundation“ zurück, die 2009 insgesamt neun Museen in den USA darum bat, innovative Modelle für wissenschaftliche Sammlungen zeitgenössischer Kunst zu entwickeln. Mit seinem „Living Collection Catalogue“ möchte das Walker Art Center eine interdisziplinäre Plattform schaffen, mit der online und offline verschiedene Kunstgattungen Wissenschaftler*innen wie dem Publikum nahegebracht werden. „Mit jeder Folge erwarten wir, die Schnittstelle zwischen gedrucktem Katalog und digitaler Datenbank weiterzuentwickeln und zu verbessern“, heißt es auf der Website.

Die vierte Folge dieses „Living Collection Catalogue“, „Creative Black Music At The Walker: Selections From The Archives“, beschäftigt sich mit afroamerikanischer Musik. „Jazz und andere, kreative schwarze Musik in den USA sind seit seiner Gründung 1963 wichtige Bestandteile des Walker Art Center“, so die Macher*innen in einer Pressemitteilung. „Diese Folge unseres ,Living Collection Catalogue‘ konzentriert sich auf ausgewählte schwarze Musiker*innen, die schon in den 1960er- und ‚70er-Jahren einflussreich für die US-Musikkultur waren.“

Corona-bedingt zeigt die Ausstellung vorerst nur online seltene Archivaufnahmen in Bild und Ton vom Art Ensemble Of Chicago, Amiri Baraka, Anthony Braxton, Betty Carter, Ornette Coleman, Julius Eastman, Wadada Leo Smith, Cecil Taylor und Henry Threadgill, die ab 1963 Konzerte im Walker Art Center gespielt hatten. Zusätzlich gibt es Fotos und Dokumente zu sehen, ergänzt durch ein Vorwort von Philip Bither, „Senior Curator Of Performing Arts“ für das Walker Art Center, und einen musikhistorischen Aufsatz von Tammy L. Kernodle über die Entwicklung der Jazz-Avantgarde in den USA seit den 1960er-Jahren.

