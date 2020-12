Weihnachten & Neujahr

Weihnachten & Neujahr Seit Mitte März ist Deutschland fest im Griff der grassierenden Corona-Krise, die für die Kultur im Allgemeinen und auch den Jazz im Besonderen drastische Folgen hatte. Viele Konzerttourneen und Festivals mussten wegen der Pandemie und der Lockdowns entweder abgesagt oder ins kommende Jahr verschoben werden. Selbst die Wochen im Sommer, als Lockerungen die oftmals brenzlige Situation für viele Veranstalter*innen und Musiker*innen etwas mildern konnten, zeigten, wie aufwändig es ist, in Zeiten von Corona Kulturveranstaltungen überhaupt durchführen zu können.

Nun steht Weihnachten vor der Tür, Neujahr ist auch nicht mehr fern – und jazzthing.de legt eine Pause: In der Woche ab dem 4. Januar gibt es den zweimal wöchentlichen Jazz-thing-Newsletter und Newsticker wieder, so wie auch die Rubriken play, radio/tv und ontour. Allem Unbill zum Trotz, der uns wohl noch in den kommenden Wochen durch die Corona-Pandemie bevorsteht, wünscht die Redaktion allen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in ein hoffentlich dann nicht mehr ganz so turbulentes neues Jahr. Bleiben Sie gesund!