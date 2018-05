Stuttgart: Sommerfestival der Kulturen

Ladysmith Black MambazoDas Forum der Kulturen Stuttgart e.V. wurde am 16. Mai 1998 als Dachverband der Migrantenvereine und interkulturellen Einrichtungen Stuttgarts von 20 Vereinen gegründet. Heute sind mehr als 110 Migrantenvereine aus Stuttgart und dessen näheren Umgebung Mitglied, wobei sich die Angebote des Forums an mehr als 300 Migrantenorganisationen richten. „Wir engagieren uns für den interkulturellen Dialog, für kulturelle Vielfalt und eine gleichwertige Partizipation von Migrantinnen, Migranten und ihren Nachkommen am gesellschaftlichen und kulturellen Leben“, so die Macher des Forums der Kulturen Stuttgart. „Gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Partnern machen wir uns stark gegen Ausgrenzung, Vorurteile, Rassismen und Diskriminierungen sowie für die interkulturelle Öffnung von Institutionen, Ämtern und Vereinen.“

Nahezu 40 Prozent der Stuttgarterinnen und Stuttgarter sind in den letzten 50 Jahren zugewandert oder haben mindestens einen Elternteil, der außerhalb Deutschlands geboren wurde. Die biografischen Bezugspunkte und familiären Verbindungen erstrecken sich auf mehr als 170 Nationen. Diese kulturelle Vielfalt birgt einen enormen Reichtum für alle. Das Forum der Kulturen engagiert sich dafür, dass dieses wertvolle Potential sichtbar und erlebbar wird. Zu den Aktivitäten des Vereins gehört auch ein sechstägiges Musikfestival. „Das Sommerfestival der Kulturen verwandelt den Stuttgarter Marktplatz vom 17. bis zum 22. Juli 2018 und nun mittlerweile zum 17. Mal in einen musikalischen und interkulturellen Melting Pot: mit Stars der internationalen Weltmusikszene, einem Street Food Market mit Köstlichkeiten aus aller Welt und einem großen Markt der Kulturen lockt das Festival bei freiem Eintritt ein begeistertes, tanzfreudiges Publikum – auch in diesem Jahr werden wieder rund 80.000 Besucher erwartet“, schreiben die Organisatoren auf ihrer Website. Dieses Jahr mit dabei sind unter anderem Ladysmith Black Mambazo, der wiedervereinte Transglobal Underground mit Frontfrau Natacha Atlas, Amparanoia um die energetische Amparo Sánchez und Liniker aus Brasilien. Das komplette Programm und alle Infos gibt es auf der Festival-Site im Internet.

