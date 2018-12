Weihnachten: Geschenk-Tipps von Jazz thing

American Jazz Heroes Vol. 2

„‚American Jazz Heroes‘ wird von der Presse gelobt wie lange kein deutsches Jazzbuch mehr, und das völlig zu Recht. Ein Buch, dass man erst dann gern verschenkt, wenn man es selbst besitzt“, so Wolfram Knauer, Leiter des Jazzinstituts Darmstadt. Und tatsächlich, die Medien überschlugen sich geradezu, nachdem die beiden Prachtbände „American Jazz Heroes“ unseres Autors und Fotografen Arne Reimer erschienen sind. „Ein Jazzbuch wie dieses hat es noch nicht gegeben“, ist Ulrich Olshausens Urteil in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ über den ersten Band: „Reimers Buch ist kein Lexikon, aber künftige Jazzlexika können nicht mehr ohne Rückgriff auf diesen Band geschrieben werden.“ Und Bert Noglik sagte im Deutschlandfunk über Volume 2: „Arne Reimer hat die amerikanische Jazz-Heldengeschichte mit einem vorzüglichen Buch fortgeschrieben.“ Unser Geschenk-Tipp für Weihnachten: Beide Bände unserer „American Jazz Heroes“ gibt es für 89 Euro resp. 79 Euro (als Jazz-thing-Abonnent).

Doch auch wir von der Redaktion lassen es uns nicht nehmen, Ihnen etwas zu Weihnachten schenken zu wollen. Zum Beispiel mit unserer Jubiläumsaktion zu unserem 25. Geburtstag in diesem Jahr: Wer noch bis zum 31. Dezember ein Standard-Abo bestellt, der zahlt im ersten Jahr nur 25 statt 36 Euro – und kann dann natürlich auch die beiden „American Jazz Heroes“-Bände zum Vorzugspreis von 79 Euro kaufen. Ebenfalls bis Jahresende läuft unsere Leser-Umfrage. Während immer mehr ehemalige musikjournalistische Wegbegleiter aus der gedruckten Realität aussteigen und sich ganz in den virtuellen Raum verlagern, sind wir weiterhin davon überzeugt, dass Print eine Zukunft hat – mit sinnvollen Web-Angeboten als tagesaktueller Begleitung. Diese Zukunft möchten wir mit Ihnen gestalten, denn Sie, unsere treuen Leserinnen und Leser, sind unsere Zukunft. Für das Ausfüllen der Umfrage haben wir Ihnen den Geschenkekorb prall gefüllt: mit jeder Menge Bücher, CDs und Abos, die wir unter allen Teilnehmern verlosen, die am Schluss ihre Kontaktdaten angeben.

Weiterführende Links

„American Jazz Heroes“

Abo-Jubiläumsaktion

Leserumfrage