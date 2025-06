Berlin: Marshall Allen, 99, Astronaut

Marshall AllenIm Rahmen der Reihe „Consider Listening“ der Haubrock Foundation in Berlin wird am 29. Juni der Film „Marshall Allen, 99, Astronaut“ gezeigt. 2024 veröffentlichte der in Berlin lebende Künstler und Filmemacher Ari Benjamin Meyers (geb. 1972 in New York) seinen neuen Film über den zum Zeitpunkt der Premiere bereits 100-jährigen Altsaxofonisten und Leiter des Sun Ra Arkestra, der 2025 mit dem Deutschen Jazzpreis als „Artist of the Year“ ausgezeichnet wurde. Allen berichtet Meyers über seinen Zugang zur Musik Sun Ras, zu Improvisation und Kollektivität. Im Anschluss an den Film spricht Meyers mit Matthias Osterwold, dem langjährigen Leiter des Festivals Maerz Musik. Zum Abschluss spielt das KNM Quartett die Komposition „String Quartet No.2“ von Brian Ferneyhough.

