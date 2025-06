hr-Bigband: Neue Saison

Richard BonaFür die nächste Spielzeit 2025/2026 hat die hr-Bigband wieder 31 verschiedene Konzertprojekte konzipiert. Beim Frankfurter „Jazz im Palmengarten“ wird man ebenso zu hören sein wie bei der hybriden Ausstellung „Jazzklub“ im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt, deren Konzertreihe dieses Rundfunk-Jazzorchester am 25. September mit dem Sasha Berliner Quartet eröffnen wird. Im Winter wartet mit Lakecia Benjamin ein Highlight auf das Publikum: Die New Yorker Saxofonistin hat ihre Wurzeln im Soul und Rhythm’n’Blues, vermag aber ebenso überzeugend das Erbe John Coltranes zu vertreten und auf ihre Weise weiterzuführen – am 10. Dezember in der Centralstation in Darmstadt und am 12. Dezember im hr-Sendesaal in Frankfurt.

Richard Bona wird mit der hr-Bigband ein neues Programm zur Aufführung bringen. Der Bassist aus Kamerun wird mit seinem Groove und seinen unnachahmlichen Gesangspartien am 11. Februar erst die die Alte Oper Frankfurt in rhythmische Vibrationen versetzen, bevor das Programm 12. Februar im Schlosstheater in Fulda aufgeführt wird. Aus New York kommt Brandee Younger nach Frankfurt, um mit dieser Bigband ein Programm abseits von musikalischen Genre-Grenzen zu spielen, das am 7. Mai im Frankfurter Sendesaal und am 8. Mai in der Darmstädter Centralstation zur Aufführung kommen wird. Und dann steht im kommenden Jahr der 100. Geburtstag von Miles Davis am 26. Mai an. Für die Konzerte am 26. in der Alten Oper Frankfurt und am 27. Mai im Konzerthaus Dortmund wird man sich die epochalen Gil-Evans-Kooperationen mit dem legendären Trompeter, „Miles Ahead“, „Porgy & Bess“ und „Sketches Of Spain“, vornehmen.

„Wir freuen uns sehr, auch in der kommenden Saison wieder zwei herausragende Projekte mit unserem ,Composer in Residence‘, Darcy James Argue, zu präsentieren“, so Orchestermanager Olaf Stötzler. „Mit Brad Mehldau wird ein gefeierter Pianovirtuose bei uns zu Gast sein, und Walter Smith III gilt in den USA bereits als einer der wegweisenden Tenorsaxofonisten seiner Generation.“ Unter der Leitung von Argue spielt die hr-Bigband am 5. und 6. März zwei Mehldau-Konzerte im Sendesaal des Hessischen Rundfunks, Smith III wird wiederum am 11. Juni in Frankfurt und am 12 Juni in Gießen zu hören sein.

Weiterführende Links

hr-Bigband