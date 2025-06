Musafiri: Reader des HKW

Musafiri: Von Reisenden und Gästen„Musafiri: Von Reisenden und Gästen“ heißt ein Reader, den das Berliner Haus der Kulturen der Welt herausgegeben hat und der als nachwirkender Beitrag zur gerade beendeten, gleichnamigen Ausstellung bleiben wird. Das Wort „Musafiri“ bezeichnet in vielen Sprachen, vom Arabischen bis zum Uigurischen, den Reisenden und den Gast. Daher geht es in diesem Buch auch um Menschen, die unterwegs sind, Welten durchqueren, aber auch migrieren müssen oder verschleppt werden und wurden – und um den künstlerischen Ausdruck dieses Unterwegsseins. In Interviews und Essays werden die globale Zirkulation und Transformation von Ideen und Waren, Religionen und Popkultur behandelt. Die Beispiele reichen von den transkulturellen Erfahrungen japanischer Künstlerinnen und Künstler in Lateinamerika, um die Vernetzungen von Händlern auf der alten Seidenstraße oder auf der Transitroute durch die Türkei. „Reise“ wird jedoch ebenfalls unter dem Aspekt der inneren Einkehr untersucht, etwa in der Figur des Eremiten im alten China.

Weiterführende Links

Haus der Kulturen der Welt